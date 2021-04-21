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Здоровье21 апреля 2021 10:23

Прилетевших из Турции тюменцев обязали сдать тест на коронавирус дважды

Интервал должен составлять не менее суток
Сергей Швецов
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Прилетевших из Турции тюменцев обязали сдать тест на коронавирус дважды.

Прилетевших из Турции тюменцев обязали сдать тест на коронавирус дважды.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Прилетевшие до 1 мая из Турции и Танзании жители Тюменской области обязаны сдать тест на COVID-19 два раза. Это надо сделать в срок до пяти дней с момента въезда.

– Интервал между первым и повторным лабораторным исследованием на коронавирус методом ПЦР должен составлять не менее суток, – отметили в оперативном штабе региона.

В ведомстве также сообщили, что сотрудники территориальных органов Роспотребнадзора уполномочены проводить в аэропортах выборочное тестирование на инфекцию иностранных граждан.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменскую область поступило еще 26 100 доз вакцины «Гам-Ковид-Вак». На сегодня общее число поступившей в регион вакцины «Спутник V» – 135 167 доз. Вакцинировано 100 713 человек. Прошли полный курс вакцинации в два этапа 54 093 жителя области. Вакциной «ЭпиВакКорона» из первой массовой партии первым туром привито 1 119 человек.

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