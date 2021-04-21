В Тюмени рецидивист похитил парфюм ради выпивки. Фото: Ольга Крыльцова

В полицию города Тюмени поступило сообщение о краже парфюма от представителя магазина крупной торговой сети. Сумма ущерба составила около пяти тысяч рублей.

Выехавшие на место преступления полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения из магазина. Составив ориентировку, сотрудники оперативно-сыскного отделения задержали подозреваемого в хищении парфюмерной воды. Им оказался ранее неоднократно судимый 41-летний местный житель.

– Мужчина признался, что успел сбыть украденный товар, а деньги потратил на алкоголь и продукты питания, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

В настоящее время отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.