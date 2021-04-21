На Мельникайте – Дружбы в Тюмени ограничат движение из-за строительства развязки. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В районе пересечения улиц Мельникайте и Дружбы будет ограничено движение в трех направлениях. Это произойдет завтра, 22 апреля, с 0.00 до 1.00 и с 3.00 до 4.00.

– Строители будут монтировать металлическое пролетное строение, – сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве порекомендовали водителям заранее выстроить альтернативные маршруты с учетом указанных ограничений, а также руководствоваться требованиями временных дорожных знаков.

Автомобилистам надо четко следовать указаниям инспекторов ДПС, которые будут информировать их о введенных ограничениях и регулировать движение.