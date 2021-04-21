В массовой аварии под Тюменью пострадали три человека. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На третьем километре Салаирского тракта под Тюменью накануне, 20 апреля, произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. Здесь столкнулись сразу три автомобиля – Kia Ceed, Daewoo Nexia и Kia Rio.

– По предварительным данным, водитель Kia Ceed не выдержал безопасную дистанцию. В результате столкновения травмы получили водитель Kia Rio, а также двое пассажиров – 31-летняя женщина и 12-летний мальчик, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего дорожного инцидента.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что сразу пять человек пострадали в жестком дорожно-транспортном происшествии, которое произошло накануне, 20 апреля, в самом центре Тюмени. На пересечении улиц Первомайской и Герцена около 16.00 столкнулись «УАЗ Патриот» и «КИА Рио».