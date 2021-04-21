В Ишиме урологи удалили сразу два камня из мочеточника пациента. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Ишиме урологам удалось удались сразу два камня из мочеточника 77-летнего пациента из Бердюжского района. Пожилой мужчина поступил в областную больницу № 4 с почечными коликами.

– По данным КТ диагностировали один камень до семи миллиметров в диаметре в нижней трети правого мочеточника. Второй – диаметром около трёх сантиметров – образовался на конце стента в левой почке. Со слов пациента, стент-катетер ему установили около четырёх лет назад, – сообщил заведующий урологическим отделением Олег Кирилов.

Местным врачам удалось без разрезов, через просвет мочеиспускательного канала, раздробить оба камня и удалить их вместе со стентом. Сама операция заняла всего два часа. Во время неё дедушке установили новый стент для обеспечения оттока мочи. Когда у пациента не будут образовываться новые камни, его извлекут.

Стоит отметить, что в урологическом отделении областной больницы № 4 все операции для пациентов проводятся бесплатно, по полису ОМС.