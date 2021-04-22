Погода на 22 апреля в Тюмени: пасмурно, южный ветер

В Тюмени целый день будет пасмурно. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 22 апреля, ясной погодой день не порадует: в Тюмени тучи закроют небо уже с самого утра и продержатся до позднего вечера. Без осадков.

Температура воздуха ночью будет около нуля, днем – плюс 13 – 14. Вечером столбики термометров покажут плюс 7 – 10 градусов. В течение дня будет дуть юго-восточный ветер, переходящий в южный, со скоростью 1 – 7 метров в секунду.

В этот день почитается память святого мученика Вадима, архимандрита. В старину с этого дня начинался выгон скота в поле. У крестьян была традиция 22 апреля обходить родники и ключи и приговаривать «Подземная водица, отмыкаем тебе пути вешние». Наши предки заметили, что можно ожидать сухого лета, если к этому дню еще не установилась стабильная теплая погода.