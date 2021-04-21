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Недвижимость21 апреля 2021 8:38

В Тюмени начали строить развязку на Московском тракте

Сейчас на объекте проводят подготовительные работы
Сергей Швецов
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В Тюмени начали строить развязку на Московском тракте.

В Тюмени начали строить развязку на Московском тракте.

Фото: Пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области

В Тюмени приступили к строительству развязки на Московском тракте. Она необходима, чтобы организовать транспортный доступ к улице Уездной.

Сейчас на объекте специалисты ведут подготовительные работы – выносят границы постоянной и временной полосы отвода, складируют стройматериалы – песок и полиэтиленовые трубы.

По информации Главного управления строительства Тюменской области, также в настоящее время определяются границы рубки деревьев и местоположения переустраиваемых инженерных сетей. На участке, который не занят зелеными насаждениями, строители снимают растительный грунт.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что у Комарово построят транспортную развязку. Местные власти уже объявили конкурс на выполнение инженерных изысканий и разработку проектной документации объекта с начальной суммой контракта 21,8 миллиона рублей.

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