В центре Тюмени авто после ДТП выбросило на пешеходов, двое в тяжелом состоянии. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Сразу пять человек пострадали в жестком дорожно-транспортном происшествии, которое произошло накануне, 20 апреля, в самом центре Тюмени. На пересечении улиц Первомайской и Герцена около 16.00 столкнулись «УАЗ Патриот» и «КИА Рио».

– По предварительным данным, 63-летняя водитель корейской иномарки двигалась по улице Герцена и при повороте налево не пропустила УАЗ, который ехал во встречном направлении. От удара внедорожник отбросило на тротуар, где находились пешеходы, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что тяжелые травмы получили два пешехода – мужчины 48 и 26 лет. Также пострадали три несовершеннолетних пассажира из отечественного автомобиля – два семилетних ребенка и один 15-летний. В настоящее время выясняются обстоятельства дорожного инцидента.