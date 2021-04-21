Тюменский губернатор Александр Моор прибыл в Москву. Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

Губернатор Тюменской области Александр Моор прибыл в Москву. Сегодня, 21 апреля, президент России Владимир Путин оглашает Послание Федеральному Собранию РФ.

– Послание адресовано каждому гражданину нашей страны. Я верю в новые масштабные инициативы, касающихся социальной сферы, экономического и инфраструктурного прогресса. Послание президента задаст направления развития страны и улучшения жизни каждого конкретного человека, – заявил глава региона.

Трансляцию послания можно посмотреть на Первом канале, «России 1» и НТВ. Она начнется в 14.00 по местному времени.

Напомним, что недавно Александр Моор посещал Екатеринбург. Вместе с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Чернышенко, полпредом УрФО Владимиром Якушевым и коллегами-губернаторами он принял участие в обсуждении работы научно-образовательных центров.