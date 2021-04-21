Кадровый голод: «Страна Девелопмент» открыла собственную Школу каменщиков для обучения дефицитных кадров. Фото предоставлено "КП".

Сегодня девелоперские компании констатируют значительную нехватку кадров рабочих специальностей. Ковидный кризис, резкое увеличение объемов жилищного строительства в стране, требующее большого количества специалистов внутри страны, при этом – отсутствие рабочей силы из соседних республик. Все это привело к дефициту рабочих специальностей в отрасли и даже к кадровому голоду. В условиях превышения предложения над спросом девелоперам приходится заниматься самостоятельным обучением рабочих самых дефицитных специальностей.

Не хватает персонала рабочих специальностей – каменщиков, монолитчиков, крановщиков, арматурщиков. Спрос на них такой, что зачастую хороший каменщик в Тюмени может получать зарплату выше, чем квалифицированный менеджер с двумя высшими образованиями. Чтобы не допустить эскалации кадрового голода в отрасли, некоторые девелоперы начали сами открывать курсы и рабочие школы по самым дефицитным специальностям.

По этому пути развития решила пойти федеральная компания «Страна Девелопмент». Она проводит бесплатные курсы по обучению профессии «Каменщик», которые будут интересны людям, желающим попробовать себя в строительстве, заниматься монтажом и ремонтом каменных конструкций. Программа обучения займет 2 месяца, после чего каменщики смогут самостоятельно выполнять работы по черновой каменной кладке и получат удостоверение о переквалификации.

На протяжении курса подготавливать группу будут преподаватели Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства, а наставниками станут опытные каменщики, работающие у застройщика. В программе предусмотрена небольшая теоретическая часть, а основной объем приходится на практические занятия, на которых будут обучать работам, требуемым в проектах застройщика.

При кладке стен каменщиком выдерживается необходимая толщина и ровность перевязочного растворного шва, проверяется соответствие горизонтальности и вертикальности рядов проектным требованиям, возводятся углы и изгибы стен из целых кирпичей (блоков), половинок и четвертинок.

Выпускникам программы девелопер гарантирует трудоустройство в проектах компании, которая строит не только в Тюмени, но также в Петербурге и Москве.

– На рынке наблюдается тренд на поиск грамотных «нишевых» специалистов рабочих специальностей. В тройке самых востребованных – каменщики. Для наших выпускников мы открываем множество перспектив – возможность получения стабильного и достойного заработка, а также дальнейший профессиональный рост. Мы, в свою очередь, получаем ценные кадры, благодаря деятельности которых сокращаем время строительства наших комплексов, исключаем вероятность простоя строек в связи с нехваткой каменщиков, а также в целом повышаем уровень заработка не только местных профессиональных рабочих. В нашей стране, пожалуй, все осознают важность и сложность строительной профессии. Это константа – строители незаметно делают российские города красивее, комфортнее, поэтому мы считаем своим долгом воспитывать квалифицированные кадры, которые будут строить по всей стране, – прокомментировал Александр Гайдуков, президент ГК «Страна Девелопмент».