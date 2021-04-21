Доноры «РН-Пурнефтегаза» поздравили сотрудников Губкинской больницы с праздником. Фото предоставлено "КП".

Сотрудники «РН-Пурнефтегаза» приняли участие в Дне донора, организованном Губкинской городской больницей совместно со студентами Муравленковского многопрофильного колледжа, обучающимися по специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений». На сегодняшний день в городе около 300 доноров, порядка 160 из них сдают кровь ежемесячно, среди них 20% – сотрудники компании. На мероприятии присутствовали почетные доноры предприятия, они поздравили врачей отделения с праздником и вручили им сладкие подарки.

Фото предоставлено "КП".

Сотрудники отделения переливания крови рассказали будущим нефтяникам и сотрудникам предприятия, впервые попавшим в отделение, о важности кровосдачи для спасения жизни человека, а также о пользе сдачи крови для здоровья самого донора. В рамках экскурсии врачи показали процесс забора крови, а также продемонстрировали места хранения компонентов крови и ответили на вопросы о донации. Молодые специалисты предприятия и студенты-нефтяники после экскурсии выразили желание последовать примеру старших коллег и присоединиться к городскому донорскому движению.