На Мысу в Тюмени горел дом, пострадал хозяин

На Мысу в Тюмени сгорел дом, пострадал хозяин. Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

На улице Гагарина в Тюмени сегодня, 20 апреля, полыхал частный дом. К счастью, обошлось без погибших, однако пострадал хозяин жилища.

– Вызов по этому поводу поступил в 9.11. Горели надворные постройки и дом. На месте работали 42 человека личного состава и девять единиц техники, – прокомментировали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве подчеркнули, что благодаря спасателям огонь не успел перекинуться на соседние постройки. Теперь дознаватели будут выяснять причину произошедшего.

Что касается пострадавшего мужчины, то после оказания первой медицинской помощи врачами скорой помощи он отказался ехать в стационар.