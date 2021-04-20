Мобильнее – значит быстрее: жителям сел и деревень Тюменской области ускорили интернет. Фото - "МегаФон".

Более 300 тысяч пользователей сотовой связи нашего региона стали еще мобильнее. С начала года инженеры компании «МегаФон» модернизировали порядка 100 объектов связи и увеличили их пропускную емкость. Совершать звонки и пользоваться высокоскоростным 4G-мобильным интернетом теперь могут 98% населения Тюменской области. Преимущественно улучшение параметров сети проведено в малых населенных пунктах.

– Рост потребления услуг связи – следствие не только изменившихся условий работы, вызванных пандемией, но и результат проведенных настроек инженерами компании, которые в режиме 24х7 анализируют наиболее загруженные участки сети и оперативно их модернизируют. В фокусе нашего внимания в первом квартале этого года были села, деревни и поселки юга области, если точнее – география телеком-работ охватила 17 муниципальных районов, – отметил Дмитрий Мелихов, директор МегаФона в Тюменской области.

Улучшение качества связи могут оценить жители следующих населенных пунктов: