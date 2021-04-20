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Происшествия20 апреля 2021 14:25

В Тюмени подросток, попавший под колеса УАЗа, находится в тяжелом состоянии

Ребенка госпитализировали в ОКБ № 2
Сергей Швецов
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В Тюмени подросток, попавший под колеса УАЗ, находится в тяжелом состоянии.

В Тюмени подросток, попавший под колеса УАЗ, находится в тяжелом состоянии.

Фото: Ольга Крыльцова

На улице Воронинские Горки в Тюмени накануне, 19 апреля, под вечер УАЗ сбил ребенка. Подросток переходил дорогу вне пешеходного перехода.

– Вызов поступил в 13.41, бригада скорой медицинской помощи прибыла на место дорожно-транспортного происшествия спустя 11 минут. После осмотра и оказания помощи пациента доставили в областную клиническую больницу № 2, – прокомментировали в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

В ведомстве также уточнили, что состояние юного пациента оценивается как тяжелое. В настоящее время пострадавший находится в реанимации, где получает необходимое лечение по поводу сочетанной травмы. У ребенка диагностировали множественные переломы, а также черепно-мозговую травму.

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