Тюменцев зовут в TikTok: Даня Милохин запустил челлендж #странаоткрытий

Чтобы принять участие, нужно снять видео о любимых местах в регионе и выложить в TikTok c хештегами #странаоткрытий #названиегорода. Фото: правительство Тюменской области

Где бы ты ни жил, в твоем родном городе есть твои любимые места. Именно их ты можешь показать, став участником всероссийского челленджа #странаоткрытий. Советы по созданию видео в TikTok даст «самый популярный мальчик на земле» Даня Милохин.

Что нужно делать?

Челлендж #странаоткрытий в своих соцсетях анонсировал Visit Tyumen. Чтобы принять участие, нужно снять видео о любимых местах в регионе и выложить в TikTok c хештегами #странаоткрытий, #названиегорода. Пример можно посмотреть у Дани Милохина.

А еще ты можешь научиться снимать крутые видео для соцсетей! На сайте проекта размещены все требования к видео, критерии отбора и бесплатные обучающие уроки по созданию видео от экспертов медиаиндустрии. Публиковать видео можно до 31 мая 2021 года.

Про что снимать видео?

Организаторы конкурса предлагают десять тем для создания видео:

1. #урбанистика: покажи городские пространства, арт-объекты, необычную архитектуру, памятники, тематические музеи.

2. #гуманитарныетехнологии: сними киностудии, библиотеки, арт-лаборатории, стадионы, тематические музеи.

3. #itителекоммуникации: покажи в деле IT-компании, технопарки, тематические музеи.

4. #транспортикосмос: снимай музеи транспорта, автопарки, космические объекты, автомобильные заводы, тематические музеи.

5. #биотехнологииибиомедицина: всё интересное про парки, медицинские кластеры, сети клиник, тематические музеи, научные и экспериментальные центры.

6. #экология: покажи зеленые бренды – парки, экошколы, промышленные предприятия, центры сортировки мусора, зеленые бренды.

7. #энергетика: в твоем видео – высокотехнологичные компании и промышленные производства, инновационные стартапы, тематические музеи, ТЭЦ.

8. #креативныеиндустрии: в этой номинации участники снимают ролики о культурных институциях, креативных кластерах, музеях и других объектах показа, о театрах, студиях.

9. #scienceart: сними музеи, которые создают проекты, связанные с наукой и современным искусством, исследовательские центры с выставочными площадками.

10. #Россияглазамидетей: здесь можно показать образ своего города, региона, каким его видит участник.

В каждой из этих десяти номинаций определят победителя, им станет тот, кто наберет наибольшее количество баллов от экспертов.

Кто в жюри?

В жюри – топ-блогер Даня Милохин, travel-блогеры Кристина Макеева, Ирина и Антон Константиновы, телеведущие Дмитрий Борисов и Ирада Зейналова и многие другие.

– Покажи город, в котором ты живешь, всей стране. Участвуй в челлендже #странаоткрытий. Сними видео про свой город – только самые интересные и нестандартные места твоего города. Объекты культуры, науки, искусства, технопарки. Ставь хештег #странаоткрытий и выиграй путешествие по России! – призывает к участию в челлендже тиктокер Даня Милохин.

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