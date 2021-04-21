Тюменский застройщик предлагает услуги страхования для жителей своих районов. Фото - ГК "Энко".

Тюменский застройщик «Энко» предлагает услуги страхования для жителей своих районов. Являясь одним из крупнейших местных девелоперов, компания открывает и другие сервисы, например, аренду квартир, трейд-ин на новых условиях и инвестиционные программы.

Сейчас в офисе компании можно получить услуги по страхованию – ипотеки, жизни, путешествий и др. Специалисты сравнивают цены в разных страховых компаниях и предлагают лучшие условия и тарифы.

Клиентам стали доступны и несколько инвестиционных программ, доходность по которым может достигать 12% годовых. Счастливые обладатели квадратных метров могут накопить деньги на ремонт в своей будущей квартире.

Что касается услуги аренды квартир, то она оказывается только в рамках жилого района «Преображенский». Комиссия составит 15% – это одно из выгодных предложений в городе.

Помимо того, девелопер предлагает новый вид услуги трейд-ин – расширенный пакет преимуществ при обмене старой квартиры на жилье в новостройке. Все хлопоты по продаже специалисты берут на себя, при этом после продажи можно проживать в своей квартире в течение двух месяцев.

– Мы противники подхода «построили и забыли», поэтому стремимся предложить полноценный клиентский сервис. Мы сами обслуживаем построенные нами дома и возводим дополнительную инфраструктуру за свой счет. Также в ближайшее время мы объявим об открытии дополнительных сервисов для жителей наших домов, – рассказал коммерческий директор группы компаний Андрей Скосырский.