Сбер запустил продажи ОСАГО в отделениях по всей стране. Фото - Сбер.

Автовладельцы Уральского федерального округа и Башкортостана теперь могут приобрести полис ОСАГО в любом отделении СберБанка. Клиент сможет выбрать из предложений 12 страховых компаний, а для оформления будут нужны только СТС или ПТС, паспорт и права. Аналогичный сервис доступен и в мобильном приложении «СберБанк Онлайн».

Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка:

– В августе прошлого года мы запустили маркетплейс по ОСАГО в «СберБанк Онлайн». В марте на площадке маркетплейса было заключено 5000 договоров ОСАГО. А в этом году мы начали оформлять полисы и в физической сети Сбера, сначала только в 16 регионах, а теперь и по всей стране. Скоро ОСАГО можно будет приобрести и на предприятиях – участниках зарплатных проектов Сбера. Во всех наших точках и каналах продаж можно оформить полис одной из 12 страховых компаний – партнёров банка. К концу года, после получения соответствующей лицензии, к ним присоединится и наша дочерняя компания «Сбербанк страхование».

Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка Сбербанка:

– Жители Уральского федерального округа и Башкортостана в 2020 году приобрели 4,81 миллиона полисов ОСАГО. Обязательное страхование автогражданской ответственности – один из самых массовых видов страхования. СберБанк, запуская продажи ОСАГО в своих отделениях, делает процесс его покупки еще более доступным. Менеджеры отделений помогут с выбором условий страхования, а готовый полис придет клиенту на электронную почту. Это удобно – бумажную версию не нужно возить с собой, а в случае необходимости достаточно показать ОСАГО на экране телефона.

Сотрудники СберБанка в отделениях помогут рассчитать стоимость полиса в разных страховых компаниях с учётом стажа, стиля вождения и особенностей автомобиля, подобрать оптимальный вариант и оформить полис электронного ОСАГО. Для заключения договора необходимо всего три документа – СТС или ПТС (ЭПТС), паспорт и водительское удостоверение. Оформленный полис будет направлен на электронную почту клиента. Распечатывать его необязательно – достаточно знать серию и номер документа либо показать его на экране смартфона.

Самостоятельно приобрести полис ОСАГО можно в маркетплейсе по автострахованию, который находится в разделе «Страхование» мобильного приложения «СберБанк Онлайн». Подробнее об ОСАГО – на сайте СберБанка.

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