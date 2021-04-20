В Тюмени у школы найден труп. Фото: c cайта 2ГИС

На улице Изумрудной в тюменском микрорайоне Антипино сегодня, 20 апреля, обнаружили тело. Труп лежал в роще недалеко от школы №32.

– Вызов на станцию скорой медицинской помощи поступил в 10.32, бригада прибыла на место спустя 12 минут. Сотрудники медучреждения констатировали смерть пациента, – сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

В настоящее время за дело взялись следователи, которым предстоит установить обстоятельства трагедии. По факту смерти проводится проверка.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в парке Заречный, который находится на улице Щербакова, нашли труп женщины. В настоящее время на месте работают следователи и стражи правопорядка. Об этом свидетельствуют фотографии, выложенные очевидцами в одном из местных сообществ в социальной сети «ВКонтакте».

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