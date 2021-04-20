Тюменцам, призывающим к массовым беспорядкам, грозит уголовная статья

Тюменцам, впрочем, как и всем россиянам, призывающим к массовым беспорядкам, грозит уголовная статья. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

По информации ведомства, призывы к участию в несанкционированных массовых акциях образуют состав административного правонарушения. В интернете уже появляются экстремистские материалы и призывы к насилию, подпадающие под действие Уголовного кодекса Российской Федерации.

– Предупреждаем, что размещение в сети призывов к массовым беспорядкам, равно как и участие в таких действиях, могут быть квалифицированы по статье 212 УК РФ. Особо следует отметить, что вовлечение несовершеннолетних в такую деятельность может образовать состав преступления, предусмотренного статьями 150 и 151.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, – отметили в пресс-службе.

В Генпрокуратуре также обратили внимание родителей на то, что противоправные действия детей могут являться основанием для привлечения к административной ответственности родителей и иных законных представителей.