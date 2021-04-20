Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 20 апреля 2021 года увеличилось на 49 человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 20 апреля 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 49 и составило 34 640 человек.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 71 человек выздоровел (за весь период – 32 973), один ребенок заболел (из общего числа заболевших), 9 пациентов на ИВЛ (из общего числа заболевших), 4 771 человек остается под медицинским наблюдением, 644 – на перевахтовке. За весь период пандемии в регионе скончался 441 пациент с ковидом.

За последние сутки в России выявлено 8 164 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 12,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 379 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 9 631 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 718 854 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 106 307 летальных исходов, выздоровели 4 343 229 человек.