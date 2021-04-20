В Тюмени руководитель ЦУР расскажет о решении насущных проблем горожан.

В Тюмени руководитель Центра управления регионом Роман Рзаев расскажет о решении насущных проблем горожан. Беседа состоится завтра, 21 апреля, на совместной площадке изданий «Тюменская область сегодня» и «Комсомольская правда» – Тюмень» в рамках проекта «Говорим о важном».

Зрители смогут узнать ответы на следующие вопросы: почему проект создания ЦУР курируется на самом высоком уровне, как соцсети становятся инструментом госуправления, а также насколько ЦУР эффективен для обратной связи с тюменцами по проблемам здравоохранения или благоустройства?

Стоит отметить, что основной задачей Центра является объединение лучших практик обратной связи. Специалисты ЦУРа ежедневно мониторят социальные сети на наличие проблем, после чего помогают их решить посредством диалога власти и народа.