В Тюмени при поддержке Сбербанка обновили детский консультативно-диагностический центр. Фото - Сбер.

Западно-Сибирское отделение Сбербанка оказало финансовую помощь областной клинической больнице № 1 в Тюмени. Деньги направлены на создание комфортных условий в детской консультативно-диагностической поликлинике, в частности на перетяжку мебели и покупку пеленальных столиков.

Обновление поликлиники при поддержке Сбербанка реализовано в рамках регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

– Благотворительность является важной частью корпоративной культуры Сбера. Благодаря нашей помощи в детском консультативно-диагностическом центре создана комфортная и уютная обстановка. Это поможет снизить эмоциональное напряжение маленьких пациентов. Банк не только принимает непосредственное участие в благотворительных проектах, но и развивает культуру благотворительности с помощью проекта «СберВместе». На нашей площадке создан сервис, позволяющий помогать детям, взрослым, природе и культуре. Он объединяет вместе людей, неравнодушных к чужим проблемам.

Сергей Ярцев, главный врач ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница №1»:

– Выражаем большую признательность Сбербанку за оказанную помощь. Преобразования регистратуры и зоны ожидания уже успели оценить маленькие пациенты и их родители. Обновленный детский центр для них стал настоящим подарком. Уверен, что комфортные условия, созданные в рамках переформатирования детского консультативно-диагностического центра, будут способствовать повышению удовлетворённости жителей качеством предоставляемых медицинских услуг, а также скорейшему выздоровлению пациентов.

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