В Тюмени водитель на «Лексусе» с «блатными» номерами катался по тротуару у пруда. Скриншот из видео.

В Тюмени водитель на «Лексусе» с блатными номерами катался по тротуару у пруда. Видео, на котором автовладелец нарушает Правила дорожного движения, появилось в одной из местных групп в социальной сети «ВКонтакте».

Очевидец заснял, как по тротуару у дома, который расположен рядом с прудом Утиным, едет белый внедорожник с номером 111. Пожилая женщина перегородила дорогу машине, не давая ей проехать, однако водителю все же удалось вырулить.

– Проводится проверка. Личность водителя устанавливается, – сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве также отметили, что за подобное нарушение ПДД водителю грозит штраф в размере двух тысяч рублей.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюмени потребовали привлечь к ответственности людей, которые передавали взятки начальнику ГИБДД. Напомним, что Александр Селюнин через посредника собирал дань с тех, кто хотел без сдачи экзамена получить заветный документ, разрешающий управлять автомобилем.