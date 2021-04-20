Тюменские дачи оградят от огня. Фото: Ольга Крыльцова

На некоторых тюменских дачах устроят и обновят минерализованные полосы. Это нужно, чтобы оградить их от огня, тем более что 78 из 164 СНТ находятся рядом с лесом.

– В каждой управе Тюмени заключены контракты с подрядчиками на устройство противопожарных минерализованных полос. Так, в ЦАО, где больше всего СНТ и СОТ, три километра полосы проложены вдоль границ СНТ «Яблонька», «Юбилейное», «Вишенка», «Приволье», «Салют». От сухой травы очищена территория протяженностью почти два километра вдоль границ СНТ «Надежда-2», «Лаванда», «Автомобилист» и «Зеленая роща», – сообщили в Комитете по связям с общественностью и СМИ.

Также стало известно, что вскоре планируется заключить контракт на очистку территории от сухой травы вдоль границ СНТ «Липовый остров» протяженностью 8,6 км. Подобные работы будут вестись и в других административных округах областного центра.