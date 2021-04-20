Тюменские пенсионеры поделились ожиданием от Послания президента Владимира Путина. Напомним, что глава России выступит перед Федеральным собранием завтра, 21 апреля.

– Ежегодное Послание президента – это главный взгляд на реальности нашего государства и общества с самой высокой должности в России. Мы очень ждём его и надеемся, что в нём найдут отражение актуальные проблемы, которыми живут простые люди, которые являются не только основным источником власти, но и должны быть главной заботой этой власти, – отметил председатель правления регионального отделения Партии пенсионеров в Тюменской области Владимир Селиванов.

По его словам, цитата, настало время решать вопросы, не откладывая в долгий ящик. «Нужно от слов переходить к делу!» – резюмировал Селиванов.