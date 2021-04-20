Майские праздники 2021 в Тюмени: как будет работать общественный транспорт. Фото: Вадим Бегун

Совсем скоро наступят майские праздники. Жителям Тюмени рассказали, как в эти дни будут курсировать автобусы.

– В целях обеспечения транспортного обслуживания населения с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая года включительно городской пассажирский транспорт областной столицы будет работать по графикам воскресных дней, – рассказали в МКУ «Тюменьгортранс».

Уточнить актуальное расписание движения автобусов в праздничные дни можно по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722, на сайте tgt72.ru в разделе «Расписание» или в мобильном приложении «Тюменский транспорт».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что садоводческие маршруты в 2021 году возобновят движение уже 24 апреля. На дачных направлениях в будние дни будут работать 56 автобусов, а в выходные – 72.