В Тюмени закрытый фитнес-клуб не возвращает деньги за купленные абонементы. Фото: c cайта 2ГИС

В Тюмени закрытый фитнес-клуб «Эдельвейс», который работал в доме № 9 на улице Олимпийской, не возвращает деньги за купленные абонементы. Недовольные горожане хотят обратиться в суд. За помощью они отправились в местное управление Роспотребнадзора.

– С 15 марта 2021 начали принимать заявления пострадавших потребителей для инициирования подачи в суд группового искового заявления. На сегодняшний день поступило пять жалоб. Отметим, что условием подачи указанного иска является численность пострадавших граждан – более 20 человек, – сообщили в ведомстве.

В управлении будут принимать заявления с приложением копий необходимых документов до 10 мая. Если же обратиться в суд с групповым иском не получится, после 17 мая специалисты станут подавать в суд индивидуальные иски.