Тюменцы стали чаще заболевать ОРВИ. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области превышен недельный порог заболеваемости ОРВИ. Рост произошел за счет взрослого населения.

– Вирусы гриппа не зарегистрированы. Заболеваемость детей 7 – 14 лет ОРВИ и гриппом тоже увеличилась, но не превышает недельный эпидемический порог, – сообщили в оперативном штабе региона.

В настоящее время в области нет школ и детских садов, работа которых полностью приостановлена из-за заболевания ОРВИ и гриппом. Во всех детских организациях усилен дезинфекционный режим, проводятся утренние фильтры, усилена профилактическая работа с детьми и родителями.