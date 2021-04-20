Тюменец воткнул в стопу женщины лопату во время ссоры из-за машины. Фото: Ольга Крыльцова

На пульт дежурной части отдела полиции по Уватскому району поступило сообщение от местного жителя о том, что сосед побил его сестру. Оказалось, что до инцидента между потерпевшей, её братом и подозреваемым, 57-летним местным жителем, произошёл конфликт на почте личной неприязни.

Дело в том, что мужчине машина соседей помешала проехать к его дому. Он стал ругаться, после чего ушел домой. Там он для храбрости выпил алкоголь и вышел на разборки, прихватив штыковую лопату.

– Конструктивного разговора не получилось. Подозреваемый сначала замахнулся лопатой на брата потерпевшей, затем два раза ударил по голове сидящую рядом потерпевшую, после чего ткнул остриё в стопу женщине, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По данному факту дознавателем возбуждено уголовное дело «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Санкция статьи допускает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. К фигуранту применена мера пресечения в виде обязательства о явке.