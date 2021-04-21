Погода на 21 апреля в Тюмени: курс на потепление

В Тюмени станет немного теплее. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 21 апреля, в Тюмени ожидается ясная погода, во второй половине дня небо затянется облаками, чтобы к вечеру снова очиститься. Без осадков.

Температура воздуха ночью будет минус 1 градус, днем – плюс 10 – 11. Вечером столбики термометров покажут плюс 4 градуса. В течение дня будет дуть северо-западный ветер, переходящий в восточный, со скоростью 2 – 5 метров в секунду.

21 апреля почитается память святых апостолов Иродиона, Агава, Руфа, Асигкрита, Флегонта, Ерма. В народе этот день называли Родион Выверни Оглобли, Родион Ледолом, Ревучие воды. Наши предки примечали: если рассвет на Руфу ясный – лето будет хорошее; если хмуро – лето будет ненастное; если туманно – быть летом непогоде; если будет теплый вечер и тихая ночь – лето будет жарким и сухим.