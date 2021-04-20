Более 30 тысяч тюменцев вышли на уборку города. Скриншот из видео.

В Тюмени более 30 тысяч человек из 2,5 тысяч организаций вышли на уборку города. Они помогали приводить в порядок скверы, парки, придомовые территории и улицы.

– Организации, отвечающие за уборку города, моют ограждения, бордюры, фонари. Происходит очистка газонов вдоль дорог, также рабочие убирают мусор, моют светофоры и дорожные знаки. Не забывают подрядчики и про памятники, для них скоро придет время водных процедур, – рассказали в администрации.

Всего убрано более 400 тысяч квадратных метров территорий, вывезено почти пять тысяч кубометров мусора.

В ведомстве напомнили, что организации еще могут принять участие в декаде чистоты, нужно только подать заявки в управы административных округов и договориться о времени, когда им будет удобно выйти на уборку территорий. Большинство тюменцев планируют это сделать 24 апреля.