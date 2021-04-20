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Происшествия20 апреля 2021 8:35

Жительнице Ишима грозит 15 лет тюрьмы за убийство знакомого

Мужчина скончался на месте от ножевых ранений
Сергей Швецов
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Жительнице Ишима грозит 15 лет тюрьмы за убийство знакомого.

Жительнице Ишима грозит 15 лет тюрьмы за убийство знакомого.

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении ранее неоднократно судимой 33-летней жительницы Ишима. Женщину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть человека.

Трагический инцидент случился 19 февраля 2021 года. В этот день вечером в одной из квартир дома по улице Карла Маркса обвиняемая распивала спиртное со своими знакомыми. Она слишком много выпила, и стала конфликтовать с 46-летним мужчиной из-за какого-то малозначительного повода.

– В результате внезапно возникших личных неприязненных отношений, женщина схватила нож и три раза ударила им потерпевшему в бедро. Вскоре тот скончался на месте, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Специалисты собрали достаточную доказательственную базу. Теперь уголовное дело направят в надзорное ведомство для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения, потом его передадут в суд. Кстати, женщине грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

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