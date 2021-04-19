Тюменцев предупреждают об ответственности за участие в несогласованных акциях. Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

Тюменцев предупреждают об ответственности за участие в несогласованных акциях, информация о которых стала появляться в ряде интернет-ресурсов. Местная полиция не допустит дестабилизации обстановки.

– Призываем воздержаться от участия в несогласованных акциях, а также от посещения площадей и улиц, заявленных как места их проведения, в обозначенное организаторами время. В условиях массового скопления людей возрастает риск заражения коронавирусной инфекцией. Кроме того, не исключены провокации со стороны деструктивно настроенных лиц, направленные на нарушение общественного порядка. Не подвергайте угрозе свое здоровье и безопасность, – советуют в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что любые агрессивные действия участников несогласованных публичных мероприятий и тем более попытки спровоцировать столкновения с сотрудниками правоохранительных структур будут расцениваться как угроза общественной безопасности и немедленно пресекаться. Правонарушители будут задержаны и привлечены к предусмотренной законом ответственности.