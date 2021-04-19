В «Россети Тюмень» определили лучших волейболистов. Фото - "Россети Тюмень".

В Тюмени завершились соревнования по волейболу в рамках спартакиады «Россети Тюмень». За звание сильнейших сражались тринадцать команд. По итогам трёхдневного турнира энергетики определили победителя состязаний, триумфаторами стали спортсмены Урайских электрических сетей.

В финальном матче урайцам противостояли коллеги из Сургута. В упорной борьбе волейболисты-энергетики из экономической столицы ХМАО-Югры уступили своим визави и завоевали серебряные медали турнира. Замкнула тройку призеров команда Ишимского ТПО, вырвавшая победу в матче за бронзу у ямальских энергетиков из северного филиала «Россети Тюмень».

По итогам соревнований лучшим игроком признан сургутянин Игорь Самусенко. Лучшим связующим назван Сергей Новокрещенов из Ишимского ТПО. Дмитрий Макаров из Урайских электрических сетей стал лучшим блокирующим, а Андрей Кавалеров из Ишима определен судейской коллегией лучшим либеро.

Награждая победителей, председатель оргкомитета спартакиады Михаил Плохов поблагодарил всех участников турнира за проявленную волю к победе и красивую игру, а также отметил объединяющий эффект от подобных спортивных мероприятий.

– Начало спартакиады получилось таким, каким мы его ожидали. Абсолютное большинство поединков в волейболе прошло в очень упорной борьбе. Я наблюдал, как на трибунах участники соревнований кроме спортивных тем обсуждали и производственные. Это говорит о том, что спартакиада не только интереснейшее спортивное противостояние, но и отличная коммуникационная площадка для сплочения трудовых коллективов компании, – подчеркнул заместитель генерального директора по безопасности «Россети Тюмень».

Победители турнира были отмечены памятными медалями и кубками. По итогам соревнований будет сформирована сборная «Россети Тюмень», которая представит восточную часть УрФО на всероссийских соревнованиях ПАО «Россети».