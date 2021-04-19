Тоболячка похитила деньги сожителя и уехала в Пермь

Тоболячка похитила деньги сожители и уехала в Пермь. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть тобольской полиции поступило сообщение о хищении 80 тысяч рублей. Как пояснил 49-летний мужчина, он проживает со своей сожительницей в доме друга. Накануне пропажи денег приятели получили заработок – более 100 тысяч рублей, а наутро обнаружили, что женщина уехала и отсутствует часть денег.

Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение предполагаемой подозреваемой. 33-летняя жительница Вагайского района задержана и доставлена в отдел полиции.

– Злоумышленница ночью похитила из кармана куртки сожителя значительную сумму и уехала в Тюмень, после чего некоторое время прожила в Перми. В настоящее время задержанная свою вину признала и пояснила, что деньги потратила на личные нужды, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.