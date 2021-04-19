«Везде синяки». В Тобольске на женщину с ребенком упала остановка

В Тобольске на женщину с ребенком упала остановка. Фото - "[ТТ] Типичный Тобольск! [official page]" в ВК.

В Тобольске у речного порта упала остановка. Об этом написали в социальных сетях местные жители. Они же сообщили, что без потерпевших не обошлось: павильон упал на женщину с ребенком.

– Я жива, самое гласное, перелома нет. Автобуса долго не было. Для чего остановки ставят, чтоб спрятаться от ветра, снега, дождя? Самочувствие не очень. Лягу – встать не могу, везде синяки, – рассказала в комментариях к посту сама пострадавшая. О состоянии ребенка она не упомянула.

В администрации города, отметили, что в настоящее время павильон автобусной остановки в микрорайоне Иртышский установлен на место.

Меж тем под этим же постом жители Тобольска жалуются на квартального: «Если посмотреть, как работает квартальная, то у нее каждый день выходной». Однако кто-то ответил, что у них просто выходные и надо было звонить в МЧС.