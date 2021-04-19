В ишимском санатории похитили 48 батарей. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть межмуниципального отдела полиции Ишима поступило сообщение о краже от представителей санатория. Неизвестный похитил радиаторы отопления из нежилого корпуса. Ущерб составил 240 тысяч рублей.

На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы. В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого, им оказался ранее судимый 20-летний житель Ишимского района.

– Задержанный пояснил, что сорвал замок с дверей и проник в помещение корпуса. Он в течение месяца вывозил на своем автомобиле чугунные радиаторы отопления. Всего злоумышленник похитил 48 батарей. Похищенное имущество сдал в пункт приема металлолома, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Следственным отделом в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В настоящее время в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.