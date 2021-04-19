В Тюмени инвалида не занесли в список нуждающихся в жилье из-за отсутствия ненужной справки. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени прокуратура провела проверку по обращению 34-летней женщины-инвалида первой группы о нарушении ее жилищных прав. Женщине помогли.

Выяснилось, что 28 декабря 2020 года женщина в МФЦ подала заявление о постановке на учет в качестве нуждающейся в жилых помещениях, которые предоставляют по договорам социального найма. Департамент имущественных отношений в феврале 2021 года отказал в постановке на учет, так как женщина не предоставила справку с ЗАГСа о заключении брака.

– Отказ являлся незаконным. Поправки в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», вступившие в силу с 1 января 2021 года, установили, что органы, предоставляющие государственные и муниципальные услуги, не вправе требовать у заявителя свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданные российскими органами ЗАГС, – заявили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Тогда прокурор внес мэру областной столицы представление об устранении нарушений закона, а также протест на приказ департамента. В итоге инвалида поставили на учет в качестве нуждающейся в жилых помещениях.