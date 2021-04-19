Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 19 апреля 2021 года увеличилось на 50 человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 19 апреля 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 50 и составило 34 591 человек.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 74 человека выздоровели (за весь период – 32902), один ребенок заболел (из общего числа заболевших), 12 пациентов – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 4 678 человек остаются под медицинским наблюдением, 644 человека находятся на перевахтовке. За весь период пандемии в регионе скончался 441 пациент с коронавирусом.

За последние сутки в России выявлено 8 589 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 12,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 346 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 6 818 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 710 690 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 105 928 летальных исходов, выздоровели 4 333 598 человек.