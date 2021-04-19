День застройщиков Тюмени: выбирай квартиру на выставке-продаже . Фото предоставлено "КП".

Познакомиться с предложениями ведущих компаний-застройщиков Тюмени за один день. Выбрать новую квартиру и тут же узнать все детали предстоящей покупки. Воспользоваться скидками и бонусами от застройщика. Такое возможно? Да! Посетите выставку-продажу недвижимости День застройщиков Тюмени!

Всего на один день – 24 апреля, в субботу, 13 ведущих строительных компаний соберутся по адресу ул. Герцена, 60/1, чтобы показать тюменцам и гостям города свои жилые комплексы и новые проекты.

Фото предоставлено "КП".

День застройщиков Тюмени - это:

- новые квартиры (от студий до жилья бизнес-класса) в более чем 20 жилых комплексах города;

- интересные предложения по покупке загородных таунхаусов, коттеджей и частных домов;

- специальные предложения от застройщиков и банков, акции и скидки;

- розыгрыш сертификата на 100 тысяч рублей на покупку квартиры, таунхауса или дома.

Среди участников апрельской выставки также будут компании, которые представляют загородную недвижимость – посетители выставки-продажи смогут выбрать не только городскую квартиру, но и комфортабельный таунхаус, купить готовый коттедж или обговорить все условия по строительству собственного дома в пригороде Тюмени.

Будущие покупатели получат консультации от менеджеров компаний-застройщиков и банков-партнеров. Традиционно в период работы выставки-продажи будет организован лекторий с выступлениями экспертов рынка жилой недвижимости. В этом году лекторий можно посетить как лично, так и посмотреть в прямом эфире в Инстаграм: https://www.instagram.com/dzt72/

На День застройщиков Тюмени можно прийти всей семьей: дети смогут принять участие в занимательных мастер-классах.

Строительные компании-участники «Дня застройщиков Тюмени» 24 апреля 2021 года: группа компаний «ЭНКО», Группа «ПСК Дом девелопмент», группа компаний «ТИС», 4D Development, группа компаний «Меридиан», специализированный застройщик «Звезда», группа компаний «Жилье-2000», группа компаний «СТРОЙМИР», девелоперская компания «Создатели», «Навигатор. Управление активами», строительная компания «Веванта», «Страна Девелопмент», АО «ТДСК».

Банк-участник «Дня застройщиков Тюмени» 24 апреля 2021 года: ПАО АКБ «Металлинвестбанк».

Фото предоставлено "КП".

День застройщиков Тюмени,

Где: ул. Герцена, 60/1

Когда: 24 апреля, в субботу, с 10 до 18 часов

Вход свободный. Всю информацию о выставке День застройщиков Тюмени можно посмотреть на сайте www.деньзастройщиков.рф

Для участия в розыгрыше 100 тысяч рублей на покупку квартиры необходима регистрация на сайте www.деньзастройщиков.рф

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