В Тюмени малыш до пузырей обжег ладошку о горячую плиту. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюмени в воскресенье, 18 апреля, трехлетний мальчик обжег руку о включенную плиту. Кожа на ладошке отекла и покраснела, на ней появились пузыри, наполненные жидкостью.

Бригада медиков прибыла на место происшествия спустя несколько минут после вызова. Выяснилось, что малыш получил термический ожог первой - второй степени. Его доставили в областную клиническую больницу № 1.

– Если ребенок обжёгся, нужно охладить поврежденную поверхность, поместив ее под струю прохладной воды. При ожоге головы, груди или живота намочите ткань в прохладной воде и закройте полностью обожжённый участок, с захватом здоровых тканей не менее 5 сантиметров, – советуют медики.

Ни в коем случае нельзя наносить на свежие раны мази и кремы, снимать прилипшую к коже одежду и самостоятельно вскрывать образовавшиеся на поверхности кожи пузыри.