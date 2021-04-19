В Ялуторовске поезд травмировал мужчину, стоявшего на краю платформы. Фото: Ольга Крыльцова

На втором пути станции Ялуторовск поезд травмировал человека. Железнодорожный инцидент случился в субботу, 17 апреля, в одиннадцатом часу утра.

– 56-летний мужчина хотел перейти пути. Увидев поезд, он остановился у края платформы, однако был травмирован проходящим грузовым составом. С различными травмами его доставили в больницу, – сообщили подробности в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте.

В пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области, в свою очередь, отметили, что у пациента диагностирована рваная рана поясничной области и ушибы. Ему оказали всю необходимую помощь в отделении травматологии областной больницы № 23.

В настоящее время следователи выясняют обстоятельства и причины происшествия, опрашивают родственников пострадавшего, а также очевидцев и членов локомотивной бригады.