Нефтяники Тюменнефтегаза провели акцию «Дарить жизнь!». Фото - АО «Тюменнефтегаз».

В АО «Тюменнефтегаз» провели акцию «Дарить жизнь!», приуроченную к Национальному дню донора крови в России, который отмечают 20 апреля.

В течение недели с 12 по 17 апреля сотрудники Тюменнефтегаза сдавали кровь на тюменской областной станции переливания крови. Постоянными донорами крови на предприятии являются 25 сотрудников, среди них Александр Рышковой, ведущий специалист и почётный донор России. «Я сдаю кровь с 2002 года и уже сдал более 100 раз. Считаю, что это личный выбор каждого здорового человека, но, согласно статистике, каждый третий россиянин хотя бы раз в жизни нуждался в переливании крови. И если я помогу кому-то, то, возможно, кто-то другой спасет моих друзей или знакомых», – рассказал Александр.

Фото - АО «Тюменнефтегаз».

Андрей Синельников, главный специалист отдела эффективности и экономического анализа бурения: «Сначала мне было просто интересно: как это – сдавать кровь, помогать людям и спасать их жизни. Теперь же сдаю кровь достаточно регулярно. Точнее, не саму кровь, а тромбоциты, по причине наличия редких антител (Kell+). Это помогает тяжелобольным детям. Не считаю это каким-то геройским поступком, ведь сегодня я сдал кровь и спас кому-то жизнь, а завтра помощь, возможно, будет нужна мне. Считаю, что Национальный день донора необходим, чтобы ещё раз напомнить, как важно сдавать кровь. Надеюсь, что с каждом годом доноров в России будет всё больше и больше».

Отдавать свою кровь на благо других – это благородный поступок. Именно благодаря донорам можно спасти жизнь другим людям. Такую акцию нефтяники решили проводить ежегодно.