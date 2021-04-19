В Тюмени в субботу пройдет продовольственная ярмарка

В Тюмени в субботу пройдёт продовольственная ярмарка. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени в ближайшую субботу, 24 апреля, с 8.00 до 16.00 состоится специализированная продовольственная ярмарка. Торговля будет осуществляться на двух площадках.

Купить свежую продукцию можно будет на территории парковки, расположенной на пересечении ул. Льва Толстого и ул. Ямской (в районе здания на ул. Льва Толстого, 29), а также на ул. Севастопольская, 12 (прилегающая территория к выставочному залу).

– На ярмарке будут представлены продовольственные товары местных товаропроизводителей, личных подсобных хозяйств города Тюмени и юга Тюменской области и граждан, занимающихся садоводством: продукция пчеловодства, рыбная продукция, яйцо, сухофрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, рассада, а также сувенирные изделия, – отметили в департаменте потребительского рынка администрации города Тюмени.