Волонтеры-медики просят решить проблему нехватки скорых в регионах

В Тюменской области регулярно обновляется автопарк машин скорой помощи Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Пандемия выявила запрос от сферы здравоохранения: во многих регионах медицинским работникам не хватало машин скорой помощи. На эту проблему обратили внимание участники V Всероссийского форума волонтеров-медиков. С просьбой подключиться к решению вопроса нехватки машин активисты обратились к партии «Единая Россия».

– Очень часто мы видели и слышали обратную связь, что нам серьезно не хватает фонда машин скорой помощи. Несмотря на то что нам помогала партия, Минздрав закупал очень много, мы понимаем по отзывам волонтеров, что нам не хватает машин. А многие просто устарели. Насколько можно помочь регионам и оснастить машинами скорой помощи? – спросила окружной координатор Сибирского федерального округа ВОД «Волонтеры-медики» Алёна Миронова.

По словам замсекретаря генсовета «Единой России», депутата Государственной думы Евгения Ревенко, эта тема касается всей страны: и отдаленных сел, и крупных городов. Он убежден, что к решению проблемы нужно подойти иначе – запустить большую программу обновления парка машин в масштабах всей страны. «Уверен, этот вопрос заслуживает внимания президента. Мы возьмем эту проблему в работу, и «Единая Россия» подготовит соответствующее обращение на имя Владимира Путина», – сказал Евгений Ревенко.

Отметим, что в 2020 году «Единая Россия» организовала сбор членских взносов и благотворительных пожертвований. Часть материальной поддержки пошла на приобретение десяти реанимобилей для регионов. Также в рамках партийной акции «Спасибо врачам» в распоряжение региональных больниц поступило 200 легковых автомобилей, машины используются для доставки медиков на вызовы к пациентам на дом и для других нужд медучреждений.

В Тюменской области крупное обновление автопарка тюменской системы здравоохранения было в ноябре 2020 года. Тогда в автопарк поступило 46 машин, 33 из них – в Тобольск, Ишим, Ялуторовск и некоторые села региона. Как отметил губернатор Тюменской области Александр Моор, областное правительство систематически обновляет медицинский автопарк, несмотря на непростую ситуацию с бюджетом.

Как отметила главный врач станции скорой медицинской помощи города Тюмени Лидия Остроумова, в регионе регулярно обновляется автопарк, причем только за 2020 год было три поставки новых автомобилей и техники.

Департамент здравоохранения Тюменской области сообщает, что уже третий год подряд в регион привозят от 40 до 50 машин скорой помощи.

– В 2021 году новых машин не поступало, – пояснила пресс-служба ведомства. – В Тюменской области нехватки скорых нет – автопарк у нас планово обновляется.