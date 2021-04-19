Скоро Родительский день. Тюменцев просят соблюдать порядок при посещении кладбищ

Тюменцев просят соблюдать порядок при посещении кладбищ. Фото: Тюмень - наш дом

Тюменцев просят соблюдать порядок при посещении кладбищ и не причинять вред намогильным сооружениям и оградам. Скоро, 11 мая, будет Родительский день.

– Всем посетителям кладбищ, желающим привести места захоронений своих родных и близких в порядок, будут бесплатно предоставлены полиэтиленовые мешки для сбора мусора и необходимый хозяйственный инвентарь, – сообщили в департаменте городского хозяйства администрации города Тюмени.

В ведомстве просят выбрасывать мусор, оставшийся после уборки мест захоронений, в специально установленные для этого на территории кладбищ контейнеры для сбора отходов. Кстати, кладбища будут открыты для посещений каждый день с 08.00 до 17.00.