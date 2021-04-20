Погода на 20 апреля в Тюмени: ночью – минус семь, днем – плюс девять

В Тюмени ночью – минус семь, днем – плюс девять. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 20 апреля, утренние облака задержатся в Тюмени до вечера, а потом должны рассеяться. Без осадков.

Температура воздуха ночью будет минус 7 градусов, днем – плюс 8 – 9. Вечером столбики термометров покажут минус 3 – 5 градусов. В течение дня будет дуть южный ветер, переходящий в северо-западный, со скоростью 1 – 6 метров в секунду.

20 апреля отмечается день памяти святого мученика Руфина, диакона и девицы Акилины и с ними 200 воинов. Если на Акилину дождь, то яровые будут плохие, а калина уродится хорошая. С этого времени появляются первые грибы – сморчки. Наши предки на Акилину наблюдали за небом: если на нем было много звезд – это обещало хороший урожай грибов и ягод.