«Обессилел, что не мог оговорить». В Тюменской области спасли рыбака, который дрейфовал на льдине

В Тюменской области спасли рыбака, который дрейфовал на льдине. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В Уватском районе Тюменской области удалось спасти рыбака, который дрейфовал на льдине. О нем на пульт диспетчера ЕДДС сообщила жительница села Осинник. Буквально на ее глазах остатки льда сорвало, и мужчину понесло вниз по течению.

– Берег реки на этом участке сложной формы, в виде обрыва – это осложняло спуск к воде. Человек уже практически находился в воде, тонкий двигающийся лед не выдержал и попросту развалился под ним. Отсчет времени пошёл на секунды, – рассказал начальник караула 140-й пожарно-спасательной части Артур Волков.

По словам руководителя группы патрульной службы села Уват Олега Папазяна, в последний момент рыбак из последних сил держался за «мятый» лед, забросив на него ногу, уже находясь в воде.

Спасатели спустили лодку, в это время сотрудник 140-й ПСЧ Евгений Шефер надел гидрокостюм, прихватив верёвки, жилеты и спасредства. Инспекторы «страховали» Шефера, который доплыл до пострадавшего, переместил его в лодку и вернулся на берег. Спасенного – местного жителя 1956 года рождения – с признаками переохлаждения госпитализировали в филиал «Областной больницы № 20». По словам очевидцев, он так обессилел, что не мог говорить.