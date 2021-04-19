Пьяный тюменец с малышом на авто удирал от полицейских. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На улице Николая Федорова в Тюмени накануне, 18 апреля, полицейские остановили «Хендай», однако водитель, передумав, нажал на газ. Тогда автоинспекторы устроили погоню за ним.

Удирая, мужчина не раз нарушил ПДД, мешая другим автовладельцам. Поймать его смогли у дома № 2 на улице Гольцова, где нарушитель врезался в «Субару», никто не пострадал. Позже выяснилось, что 32-летний водитель был пьян, а на переднем сиденье находился двухлетний малыш без детского кресла. Позже ребенка передали маме.

– Горожанина привлекли к административной ответственности. На него составили материалы за пьяную езду, невыполнение законных требований полицейских, нарушение правил перевозки детей, проезд на красный. Еще два – за нарушение правил проезда перекрестка, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Мужчина, в свою очередь, сообщил, что собирался ехать за женой, которая работает на рынке Михайловский, но встретил друга и напился с ним. Стоит отметить, что шесть лет назад его задерживали за нетрезвое вождение, передает «МегаТюмень».