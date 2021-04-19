«Спастись бы не удалось». В Тюмени закрыли опасный пансионат для пожилых

В Тюмени закрыли опасный пансионат для пожилых. Фото - "Департамент соцзащиты Тюменской области" в ВК.

На улице Таежной в Тюмени функционировал опасный пансионат для ухода за пожилыми и людьми с ограниченными возможностями здоровья. На днях Калининский суд областной столицы запретил Вячеславу Л., хозяину учреждения, сдавать в аренду и использовать нежилое помещение.

– Инициатором судебного рассмотрения выступили прокуратура, специалисты противопожарной службы и Роспотребнадзора. Они обнаружили нарушения в деятельности частного пансионата. Во время проверки в нем проживали 26 пенсионеров с ограниченными возможностями здоровья, – рассказали в Тюменском областном суде.

В ведомстве отметили, что, цитата, в случае пожара пожилым и инвалидам не удалось бы спастись.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что власти Тюменской области будут выявлять нелегальные пансионаты для престарелых. Вопрос взят на личный контроль губернатором.